Полузащитник «Десны»: «Была надежда, что меня вызовут в сборную Украины»
Стали известны арбитры матча Украина – Бахрейн
Встречу рассудят чехи
15:51
Фото: sport.cz
Определилась бригада арбитров, которая будет работать на товарищеском матче Украина – Бахрейн.
Матч обслужит Павел Орел из Чехии, сообщает УАФ. Помогать ему будут соотечественники Петр Блазей и Камил Гаек. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.
Игра запланирована на 23 мая. Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист».
Бахрейн уже огласил заявку на встречу с Украиной.
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