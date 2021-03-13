Определились арбитры матча Украина – Казахстан

Матей Юг / Фото: Getty Images

Стали известны арбитры матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном. Матч обслужит бригада арбитров из Словении. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Главный судья встречи – Матей Юг. Его помощники – Матей Жунич и Грега Кордеж. Четвертый арбитр – Славко Винчич.

Матч Украина – Казахстан состоится 31-го марта на «Арене-Львов».

Напомним, матч 1-го тура отбора к ЧМ-2022 Франция – Украина обслужит немецкая бригада арбитров.