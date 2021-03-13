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Определились арбитры матча Украина – Казахстан
Соперники встретятся в 3-м туре отбора на ЧМ-2022
Матей Юг / Фото: Getty Images
Стали известны арбитры матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном. Матч обслужит бригада арбитров из Словении. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Главный судья встречи – Матей Юг. Его помощники – Матей Жунич и Грега Кордеж. Четвертый арбитр – Славко Винчич.
Матч Украина – Казахстан состоится 31-го марта на «Арене-Львов».
Напомним, матч 1-го тура отбора к ЧМ-2022 Франция – Украина обслужит немецкая бригада арбитров.
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