Шевченко: «В матче с Кипром будет экспериментальный состав»
Стали известны арбитры на матч Украина – Кипр
Встречу обсудит латвийская бригад
6 июня 16:59
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Фото: Укринформ
Стала известна бригада арбитров на товарищеский матч между Украиной и Кипром, сообщает пресс-служба УАФ.
Главный арбитр встречи – Виталийс Спасионниковс из Латвии. Его ассистенты – Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Четвертым арбитром будет Виталий Романов из Украины.
Матч Украина – Кипр состоится 7-го июня.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже заявил, что поставит на эту встречу экспериментальный состав.
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