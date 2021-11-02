«Заря» в большинстве разгромила «Металлист 1925», забив шесть мячей
Стали известны арбитры на матч «Заря» – ЦСКА София
Игра состоится 4 ноября
2 ноября 13:48
Фото: lapinkansa.fi
UEFA назначил арбитров на матча 4 тура Лиги конференций «Заря» – ЦСКА София.
Обслужат матч бригада рефери из Финляндии. Главным будет Петри Вильянен. Ассистенты – Мика Ламппу и Рику Вихреавуори. Четвертым арбитром назначен Маттиас Гестраниус.
Ни один из арбитров ранее не работал на матче «Зари».
Игра состоится 4 ноября в Запорожье. Первый матч между командами завершился победой «Зари» (1:0).
Встреча пройдет без болельщиков.
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