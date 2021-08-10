Стали известны детали контракта Лукаку с «Челси»

Бельгиец подпишет с «аристократами» длительное соглашение

Ромелу Лукаку / Фото: sempreinter.com

Стали известны детали соглашения форварда Ромелу Лукаку, который в скором времени перейдет из «Интера» в «Челси» за невероятные 115 миллионов евро.



Контракт бельгийца с действующими триумфаторами Лиги чемпионов будет рассчитан на 5 лет с недельным окладом 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Напомним, что «Интер» нашел замену Лукаку в лице форварда «Ромы».