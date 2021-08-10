Лукаку станет игроком «Челси» на этой неделе
Стали известны детали контракта Лукаку с «Челси»
Бельгиец подпишет с «аристократами» длительное соглашение
08:23
Ромелу Лукаку / Фото: sempreinter.com
Стали известны детали соглашения форварда Ромелу Лукаку, который в скором времени перейдет из «Интера» в «Челси» за невероятные 115 миллионов евро.
Контракт бельгийца с действующими триумфаторами Лиги чемпионов будет рассчитан на 5 лет с недельным окладом 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Напомним, что «Интер» нашел замену Лукаку в лице форварда «Ромы».
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