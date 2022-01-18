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Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»

Хорват согласен на любые условия
Футбол Примерa (Испания)
17:18
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Лука Модрич / фото - Goal

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом, сообщает Libertad Digital.

Хорват не требовал никаких финансовых гарантий нового соглашения и готов продлиться на любых предложенных ему условиях.

Источник сообщает, что переговоры идут настолько легко, что агенты футболиста даже не принимают в них участия.

Сообщалось, что новый контракт будет подписан до 2023-го года (текущий заканчивается грядущим летом) с 10% понижением зарплаты. Но есть вероятность того, что президент «бланкос»  Флорентино Перес может поднять оклад лидеру полузащиты команды.

Ранее функционер высказался о важности хорвата в построениях команды заявив, что полузащитник может вновь получить «Золотой мяч».

Хавбек уже успел принести команде первый трофей в сезоне, забив победный гол и став лучшим игроком финала Суперкубка Испании. Также 36-летний футболист стал самым возрастным автором забитого мяча в истории этого турнира.

Напомним, нашелся клуб, готовый заплатить 40 миллионов евро за Азара.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Лука Модрич

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