Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом, сообщает Libertad Digital.
Хорват не требовал никаких финансовых гарантий нового соглашения и готов продлиться на любых предложенных ему условиях.
Источник сообщает, что переговоры идут настолько легко, что агенты футболиста даже не принимают в них участия.
Сообщалось, что новый контракт будет подписан до 2023-го года (текущий заканчивается грядущим летом) с 10% понижением зарплаты. Но есть вероятность того, что президент «бланкос» Флорентино Перес может поднять оклад лидеру полузащиты команды.
Ранее функционер высказался о важности хорвата в построениях команды заявив, что полузащитник может вновь получить «Золотой мяч».
Хавбек уже успел принести команде первый трофей в сезоне, забив победный гол и став лучшим игроком финала Суперкубка Испании. Также 36-летний футболист стал самым возрастным автором забитого мяча в истории этого турнира.
Напомним, нашелся клуб, готовый заплатить 40 миллионов евро за Азара.
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