Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»

Хорват согласен на любые условия

Лука Модрич / фото - Goal

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом, сообщает Libertad Digital.

Хорват не требовал никаких финансовых гарантий нового соглашения и готов продлиться на любых предложенных ему условиях.

Источник сообщает, что переговоры идут настолько легко, что агенты футболиста даже не принимают в них участия.

Сообщалось, что новый контракт будет подписан до 2023-го года (текущий заканчивается грядущим летом) с 10% понижением зарплаты. Но есть вероятность того, что президент «бланкос» Флорентино Перес может поднять оклад лидеру полузащиты команды.

Ранее функционер высказался о важности хорвата в построениях команды заявив, что полузащитник может вновь получить «Золотой мяч».

Хавбек уже успел принести команде первый трофей в сезоне, забив победный гол и став лучшим игроком финала Суперкубка Испании. Также 36-летний футболист стал самым возрастным автором забитого мяча в истории этого турнира.

Напомним, нашелся клуб, готовый заплатить 40 миллионов евро за Азара.