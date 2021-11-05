Определились. Экс-наставник «Бернли» и «Борнмута» возглавит «Ньюкасл»
Стали известны детали сделки Эдди Хау с «Ньюкаслом»
О назначении наставника «сороки» объявят в ближайшее время
11:22
Эдди Хау / Фото - mirror.co.ukАнглийский специалист Эдди Хау не был единственным кандидатом на тренерский мостик «Ньюкасла». Об этом в Twitter сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
После увольнения Стива Брюса клуб сразу отмел варианты с Антонио Конте и Эриком Тег Хагом как «невозможные», однако намерен был уговорить Унаи Эмери и Паулу Фонсеку. Испанец отказал «Ньюкаслу», предпочтя остаться в «Вильярреале», а переговоры с Фонсекой провалились.
Как утверждает источник, Хау подпишет соглашение с «Ньюкаслом» до 2024 года. В настоящее время идет последнее согласование деталей, и о назначении объявят в ближайшее время.
Накануне лондонский «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с Конте.
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