Стали известны новые подробности касательно возможного трансфера хавбека сборной Италии в «Шахтер»

«Горняки» предложили Локателли контракт на 5 лет

Мануэль Локателли / Фото: Twitter

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли все ближе к «Шахтеру», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Горняки» уже предложили 23-летнему хавбеку контракт на 5 лет и зарплату 3 миллиона евро в год.

Известно, что «Сассуоло» будет требовать за Локателли не менее 35 миллионов евро, «Шахтер» готов заплатить такие деньги.

Известно также, что на Локателли претендует «Ювентус»,

Напомним, в «Сассуоло» подтвердили, что Роберто Де Дзерби, которого сватают в «Шахтер», покинет команду.