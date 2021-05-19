Президент «Зари»: «В УПЛ мы и «Шахтер» – два клуба, которые успешно покупают и продают»
Стали известны новые подробности касательно возможного трансфера хавбека сборной Италии в «Шахтер»
«Горняки» предложили Локателли контракт на 5 лет
19 мая 22:53
Мануэль Локателли / Фото: Twitter
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли все ближе к «Шахтеру», сообщает Calciomercato.
По информации источника, «Горняки» уже предложили 23-летнему хавбеку контракт на 5 лет и зарплату 3 миллиона евро в год.
Известно, что «Сассуоло» будет требовать за Локателли не менее 35 миллионов евро, «Шахтер» готов заплатить такие деньги.
Известно также, что на Локателли претендует «Ювентус»,
Напомним, в «Сассуоло» подтвердили, что Роберто Де Дзерби, которого сватают в «Шахтер», покинет команду.