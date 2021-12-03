Стали известны новые подробности касательно возможного ухода Луческу из «Динамо»

Румынский специалист не бросит столичный клуб ради сборной

Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не покинет киевский клуб ради сборной Румынии.

Сообщается, что «Динамо» также против того, чтобы Луческу совмещал работу в клубе и в сборной. В столичном клубе хотят, чтобы Луческу до конца отработал свой контракт.

Кроме того, источник опровергает наличие переговоров «Динамо» с главным тренером «Палмейрас» Абелем Ферррейрой в случае ухода Луческу.

Завтра «Динамо» сыграет с «Вересом» в 17-м туре УПЛ.

Онлайн трансляция матча «Верес» – «Динамо».