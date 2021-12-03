Вирт: «У Луческу в «Динамо» футболистов на два-три состава»
Стали известны новые подробности касательно возможного ухода Луческу из «Динамо»
Румынский специалист не бросит столичный клуб ради сборной
Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не покинет киевский клуб ради сборной Румынии.
Сообщается, что «Динамо» также против того, чтобы Луческу совмещал работу в клубе и в сборной. В столичном клубе хотят, чтобы Луческу до конца отработал свой контракт.
Кроме того, источник опровергает наличие переговоров «Динамо» с главным тренером «Палмейрас» Абелем Ферррейрой в случае ухода Луческу.
Завтра «Динамо» сыграет с «Вересом» в 17-м туре УПЛ.