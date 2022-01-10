«Шахтер» и «Аякс» близки к завершению сделки по Нересу
Стали известны планы «Шахтера» на первом сборе
Через несколько дней команда выйдет из отпуска
10 января 22:34
Фото: ФК Шахтер
Вскоре донецкий «Шахтер» выйдет из отпуска, сообщает пресс-служба «горняков».
Это случится 13 января. Три дня футболисты потратят на медосмотр, а затем отправятся в Турцию 16 января. Сбор продлится до 2-го февраля.
«Шахтер» проведет 3 спарринга за это время, но соперники пока неизвестны.
Напомним, «Шахтер» лидирует в турнирной таблице УПЛ.
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