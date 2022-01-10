Стали известны планы «Шахтера» на первом сборе

Через несколько дней команда выйдет из отпуска

Фото: ФК Шахтер

Вскоре донецкий «Шахтер» выйдет из отпуска, сообщает пресс-служба «горняков».

Это случится 13 января. Три дня футболисты потратят на медосмотр, а затем отправятся в Турцию 16 января. Сбор продлится до 2-го февраля.

«Шахтер» проведет 3 спарринга за это время, но соперники пока неизвестны.

Напомним, «Шахтер» лидирует в турнирной таблице УПЛ.