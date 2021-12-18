Ризнык рассказал о своей травме и состоянии партнеров по «Ворскле»
Стали известны планы «Ворсклы» после выхода из отпуска
Команда вновь соберется 16-го января
Фото: УПЛ
Полтавская «Ворскла» выйдет из отпуска 16-го января, сообщает пресс-служба клуба.
Первую неделю команда Юрия Максимова будет тренироваться в Украине, а затем 22-го января отправится в Турцию, где проведет 4 спарринга в рамках подготовки к весенней части сезона.
Соперники пока неизвестны.
В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» завершила осеннюю часть сезона на 5-м месте.
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