Золотой гол Довбика и сумасшедшая радость. Обзор исторической победы Украины над Швецией
Стали известны подробности о травме Беседина в матче со Швецией
Даниэльссон грубо въехал в форварда сборной Украины и получил удаление
Фото: Twitter
Нападающий сборной Украины Артем Беседин покинул расположение национальной сборной ночью с 29-го на 30-е июня.
Футболист отправился в Украину на дополнительное медицинское обследование.
Беседин получил травму в матче со Швецией (2:1) после грубого подката Маркуса Даниэльссона, который затем получил красную карточку и покинул поле.