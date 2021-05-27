Стали известны потенциальные соперники «Шахтера» в квалификации ЛЧ

«Горняки» должны будут пройти 2 этапа отбора до группового раунда

Фото: Футбол 24

Известны потенциальные соперники «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов.

Донецкая команда начнет свой путь с 3-го квалификационного раунда. «Шахтер» точно будет сеяным благодаря высшей позиции в рейтинге UEFA. В 3-м раунде «горняки» могут сыграть с «Генком», ПСВ и «Спартой» (последние 2 – если пройдут 2-й раунд).

В раунде плей-офф «Шахтер» может встретиться с «Селтиком» или «Монако».

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится 19-го июля, а матчи – 3-4 и 10 августа.

Напомним, «Шахтер» занял 2-е место в УПЛ впервые за 5 лет.