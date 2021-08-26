Стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа

Фото: UEFA

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Своих соперников узнали украинские команды – «Динамо» и «Шахтер».

«Горняки» попал в корзину 3 и оказались в группе D. Соперниками «Шахтера» будут «Интер», «Реал» и «Шериф». С первыми двумя «горняки» уже играли в прошлом году также в группе.

«Динамо» попало в корзину 4. Соперниками киевлян по группе Е будут «Бавария», «Барселона» и «Бенфика».

Подробнее о жеребьевке можно узнать тут.