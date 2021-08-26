Шабанов останется в «Динамо» до конца контракта
Стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов
Состоялась жеребьевка группового этапа
20:16
Фото: UEFA
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Своих соперников узнали украинские команды – «Динамо» и «Шахтер».
«Горняки» попал в корзину 3 и оказались в группе D. Соперниками «Шахтера» будут «Интер», «Реал» и «Шериф». С первыми двумя «горняки» уже играли в прошлом году также в группе.
«Динамо» попало в корзину 4. Соперниками киевлян по группе Е будут «Бавария», «Барселона» и «Бенфика».
Подробнее о жеребьевке можно узнать тут.
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