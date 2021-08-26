Лига Европы. «Заря» – «Рапид». Граймль забил второй мяч. Онлайн трансляция
Стали известны стартовые составы на матч «Заря» – «Рапид»
Луганчане попытаются совершить чудо и пробиться в групповой раунд ЛЕ
18:41
Фото: Twitter
Стали известны стартовые составы на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» – «Рапид».
«Заря»: Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо, Назарина, Громов, Кочергин, Булеца, Гладкий, Аллахьяр.
Запасные: Мацапура, Руфати, Лунев, Шахаб, Кабаев, Имереков, Фаворов, Кристиан.
«Рапид»: Гартлер, Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн, Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль, Фунтас, Кара.
Запасные: Унгер, Хедль, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.
В первом матче «Заря» уступила сопернику 0:3.
Видео трансляция матча «Заря» – «Рапид»
Онлайн трансляция матча «Заря» – «Рапид»
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