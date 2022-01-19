Дубинский – о поражении «Прометея» в плей-ин ЛЧ: «Мы еще вернемся в Иерусалим и покажем»
Стали известны цены на билеты на финал ЛЧ, который пройдет в России
Минимальная стоимость – 90 евро
11:59
Газпром-Арена / Фото: Sportbox
Стали известны цены на билеты на финальный матч Лиги чемпионов-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».
Билеты первой категории будут стоить 690 евро, второй – 490 евро, третьей – 90 евро. Билет с доступом в вип-зону с напитками и едой будет стоить 1390 евро.
Финал Лиги чемпионов пройдет 28-го мая.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в середине февраля.
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