Агент: «Динамо» пошло навстречу Ледневу»
Стали известны условия аренды Леднева в «Фехервар»
Венгерский клуб имеет право на выкуп футболиста
Богдан Леднев / фото - УАФ
Хавбек «Динамо» Богдан Леднев перешел в «Фехервар» на правах аренды.
Венгерский клуб заплатил киевлянам за полузащитника 100 тысяч евро, сообщает журналист Игорь Цыганык.
В контракте украинца прописан пункт, по которому его можно будет выкупить за два миллиона евро. Киевляне же получат право обратного выкупа за 3 миллиона.
В текущей кампании Леднев провел лишь 185 минут в 10 матчах, но не смог отметиться голевыми действиями.
Ранее в «Фехерваре» поделились ожиданиями от трансфера Леднева.
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