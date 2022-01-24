Стали известны условия аренды Леднева в «Фехервар»

Венгерский клуб имеет право на выкуп футболиста

Богдан Леднев / фото - УАФ

Хавбек «Динамо» Богдан Леднев перешел в «Фехервар» на правах аренды.

Венгерский клуб заплатил киевлянам за полузащитника 100 тысяч евро, сообщает журналист Игорь Цыганык.

В контракте украинца прописан пункт, по которому его можно будет выкупить за два миллиона евро. Киевляне же получат право обратного выкупа за 3 миллиона.

В текущей кампании Леднев провел лишь 185 минут в 10 матчах, но не смог отметиться голевыми действиями.

Ранее в «Фехерваре» поделились ожиданиями от трансфера Леднева.