Рональд де Бур: «Лапорта ведет себя высокомерно. Куман не заслужил такого отношения»
Стали известны условия, при которых Куман останется в «Барселоне»
Голландец может получить еще один шанс
07:19
Рональд Куман / фото - Eurosport
Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продолжением работы Рональда Кумана в каталонском клубе, сообщает Sport.es.
Несмотря на многочисленные слухи о поисках нового тренера, голландец может продолжить карьеру у руля «блаугранас», но с одним условием – ему понизят зарплату. С другой стороны, призовые за победу в турнирах значительно повысят.
В клубе считают, что это поможет мотивировать тренера на более упорную работу.
Минувший сезон каталонский клуб закончил на третьем месте в Примере и стал обладателем кубка Испании.
Напомним, Карло Анчелотти возглавил «Реал».
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