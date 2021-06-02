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Стали известны условия, при которых Куман останется в «Барселоне»

Голландец может получить еще один шанс
Футбол Примерa (Испания)
07:19
Стали известны условия, при которых Куман останется в «Барселоне»
Рональд Куман / фото - Eurosport

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продолжением работы Рональда Кумана в каталонском клубе, сообщает Sport.es.

Несмотря на многочисленные слухи о поисках нового тренера, голландец может продолжить карьеру у руля «блаугранас», но с одним условием – ему понизят зарплату. С другой стороны, призовые за победу в турнирах значительно повысят.

В клубе считают, что это поможет мотивировать тренера на более упорную работу.

Минувший сезон каталонский клуб закончил на третьем месте в Примере и стал обладателем кубка Испании.

Напомним, Карло Анчелотти возглавил «Реал».

Павел Харченко
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Теги

Рональд Куман Барселона (футбол)

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