Стали известны условия, при которых Куман останется в «Барселоне»

Голландец может получить еще один шанс

Рональд Куман / фото - Eurosport

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продолжением работы Рональда Кумана в каталонском клубе, сообщает Sport.es.

Несмотря на многочисленные слухи о поисках нового тренера, голландец может продолжить карьеру у руля «блаугранас», но с одним условием – ему понизят зарплату. С другой стороны, призовые за победу в турнирах значительно повысят.

В клубе считают, что это поможет мотивировать тренера на более упорную работу.

Минувший сезон каталонский клуб закончил на третьем месте в Примере и стал обладателем кубка Испании.

Напомним, Карло Анчелотти возглавил «Реал».