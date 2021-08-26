Форвард «Динамо» покинет команду после того, как восстановится после травмы
Стали известны условия трансфера Сидклея в ПАОК
Источники сообщают, что защитник уже в Греции
Сидклей / Фото: Twitter
Защитник «Динамо» Сидклей уже в Греции и подписал контракт с ПАОКом, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».
«Сидклей с сегодняшнего дня в Салониках. Греки переиграли бременцев главным козырем – Разваном. Аренда до конца сезона с правом первоочередного выкупа».
Ранее сообщалось, что Сидклей и Жерсон Родригеш отсутствовали на командном фото «Динамо» для UEFA.
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