Защитник МЮ промахнулся с пенальти и позволил Египту выйти в четвертьфинал Кубка Африки
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Африки
Египет стал последней командой
Фото: AS
На Кубке Африки определились все участники и пары 1/4 финала турнира.
Последней командой, обеспечившее себе выход в четвертьфинал стал стала сборная Египта. Пары выглядят следующим образом:
Гамбия – Камерун
Буркина-Фасо – Тунис
Египет – Марокко
Сенегал – Экваториальная Гвинея
Игры 1/4 финала пройдут 29-30 января.
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