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Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки-2022

Матчи пройдут в два дня
Футбол В мире
08:51
Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки-2022
Фото: Copa Africa

Стали известны полуфиналисты Кубка Африки-2022.

Пары 1/2 финала также уже определились:

Буркина-Фасо — Сенегал

Камерун — Египет

Игры пройдут в два дня. Буркина-Фасо — Сенегал сыграют 2 февраля, а второй матч состоится днем позже.

Отметим, что в четвертьфинале Буркина-Фасо прошла Тунис (1:0), Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею (3:1), Камерун был сильнее Гамбии (2:0), а Египет обыграл Марокко (2:1).

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Камеруна (футбол) сборная Сенегала (футбол) Кубок африканских наций

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