Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка Африки
Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки-2022
Матчи пройдут в два дня
Фото: Copa Africa
Стали известны полуфиналисты Кубка Африки-2022.
Пары 1/2 финала также уже определились:
Буркина-Фасо — Сенегал
Камерун — Египет
Игры пройдут в два дня. Буркина-Фасо — Сенегал сыграют 2 февраля, а второй матч состоится днем позже.
Отметим, что в четвертьфинале Буркина-Фасо прошла Тунис (1:0), Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею (3:1), Камерун был сильнее Гамбии (2:0), а Египет обыграл Марокко (2:1).
Комментарии 0