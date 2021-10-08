Стали известны все претенденты на Золотой мяч

В прошлом году престижную награду не вручали

Золотой мяч / фото - 442

Издание France Football опубликовало список из 30 кандидатов на награду лучшем футболисту мира – Золотой мяч.

Церемония награждения состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Также вручат приз лучшему молодому игроку, сильнейшей футболистке мира и награду лучшему тренеру планеты.

Также определят сильнейшего вратаря в мировом футболе и вручат ему Трофей Льва Яшина. Уже назван шорт-лист кандидатов.

Действующим обладателем Золотого мяча является Лионель Месси, а прошлогодняя церемония не состоялась из-за особенностей футбольного сезона во время пандемии COVID-19.