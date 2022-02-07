«Лестер» покинул Кубок Англии после разгрома от клуба из Чемпионшипа
Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Англии
Один клуб представляет Пятую лигу
08:50
Фото: FA Cup
Определились все участники и пары 1/8 финала Кубка Англии.
Последней командой стал «Борэм Вуд» из Пятой лиги, который сумел пройти «Борнмут». Им придется сыграть с «Эвертоном».
Другие пары выглядят так:
«Лутон» – «Челси»
«Кристал Пэлас» – «Сток Сити»
«Питерборо» – «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» – «Норвич»
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»
«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»
«Нортингем Форест» – «Хадерсфилд»
«Эвертон» – «Борэм Вуд»
Даты и время матчей будут известны позже.
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