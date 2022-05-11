Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Стали відомі імена арбітрів, які обслуговуватимуть фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Компанія зібралася дуже солідна
19:25
Клеман Тюрпен / Фото - UEFAГоловним арбітром фіналу Ліги чемпіонів «Ліверпуль» – «Реал» призначений француз Клеман Тюрпен.
Асистенти арбітра – Ніколя Дано та Сіріль Гренгор. Четвертий арбітр – Бенуа Бастьєн. За VAR буде відповідати Жером Бріссар, допомагати йому будуть Массіміліано Іратті та Філіппо Мелі.
Матч «Ліверпуль» – «Реал» відбудеться 28 травня у Сен-Дені (Франція).
Фінал Ліги Європи «Айнтрахт» – «Рейнджерс» буде обслуговувати словенець Славко Вінчич. Його асистенти – Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Четвертий арбітр – серб Срджан Йованович. Арбітр VAR – Пол ван Букел з Нідерландів, його асистенти – словенець Юре Прапротник та іспанці Алехандро Ернандес й Роберто дель Паломар.
Поєдинок відбудеться 18 травня у Севільї (Іспанія).
Фінал Ліги конференцій «Рома» – «Феєнорд» довірили румуну Іштвану Ковачу. Асистенти арбітра – Васіле Флорін Марінеску, Овідіу Артене ( Румунія). Четвертий рефері: Сандро Шерер (Швейцарія). VAR: Марко Фріц (Німеччина) Асистенти VAR: Кристіан Дінгерт, Бастіан Данкерт (Німеччина).
Матч відбудеться 25 травня в Тирані (Албанія).
Відзначимо, що всі фінали почнуться о 22.00.
Напередодні виконавчий комітет UEFA ухвалив остаточне рішення про переформатування єврокубків з сезону-2024/25.