Стало известно, что будет с Карриком после прихода Рангника

«Дьяволы» наконец-то нашли замену для Сульшера

Майкл Каррик / фото - TEAMtalk

Ральф Рангник стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» вместо уволенного недавно Оле-Гуннара Сульшера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, временно заменявший норвежца на посту наставника «дьяволов» Майкл Каррик останется в тренерском штабе команды.

Помимо него, помогать Рангнику также будет Майк Фелан. К тому же, 63-летний немец пригласит в Манчестер несколько своих помощников.

Примечательно, что за короткий период при Каррике МЮ не потерпело ни одного поражения, обыграв «Вильярреал» и сыграв вничью с «Челси».

Рангник уже впервые высказался после назначения на пост коуча «дьяволов».