«Сфокусируюсь на том, чтобы сезон стал успешным для клуба». Первые слова Рангника в качестве тренера МЮ
Стало известно, что будет с Карриком после прихода Рангника
«Дьяволы» наконец-то нашли замену для Сульшера
16:04
Майкл Каррик / фото - TEAMtalk
Ральф Рангник стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» вместо уволенного недавно Оле-Гуннара Сульшера.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, временно заменявший норвежца на посту наставника «дьяволов» Майкл Каррик останется в тренерском штабе команды.
Помимо него, помогать Рангнику также будет Майк Фелан. К тому же, 63-летний немец пригласит в Манчестер несколько своих помощников.
Примечательно, что за короткий период при Каррике МЮ не потерпело ни одного поражения, обыграв «Вильярреал» и сыграв вничью с «Челси».
Рангник уже впервые высказался после назначения на пост коуча «дьяволов».
Комментарии 0