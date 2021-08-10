Стало известно место продолжения карьеры Эриксена, если ему не будет разрешено играть в Италии

Датчанин вернется в клуб, в котором начал профессиональную карьеру

Фото: facebook.com/Inter

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вскоре покинуть чемпионат Италии, сообщает Football Italia.



По информации источника, датчанин, в сердце которого вживлен кардиостимулятор после остановки сердца на матче Евро-2020, может вернуться в клуб, в котором начала свою профессиональную карьеру – «Аякс». Если федерация футбола Италия не позволит Эриксену играть, то команда и игрок разорвут контракт по взаимному согласию.

Напомним, что «Интер» нашел замену бомбардиру Ромелу Лукаку, который перейдет в «Челси».