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Стало известно, где Куман может продолжить карьеру после «Барселоны»

После неудачи с каталонцами вариантов трудоустройства у специалиста немного
Футбол Примерa (Испания)
13:45
Стало известно, где Куман может продолжить карьеру после «Барселоны»
Рональд Куман / фото - Goal

В конце октября, после серии провальных матчей Рональд Куман был уволен с поста главного тренера «Барселоны».

Ему на замену пришел Хави, а сам голландец получит приличную неустойку от «блаугранас» за досрочное расторжение контракта.

Следующим местом работы Кумана может оказаться шотландский «Рейнджерс», сообщает fichajes.

«Светло-синие» накануне расстались с приведшим их к чемпионству страны Стивеном Джеррардом, который возглавил «Астон Виллу».

Теперь экс-тренер «сине-гранатовых» является главным претендентом на замену «СтивиДжи». Также боссы «рейнджеров» рассматривают на этот пост экс-капитана «Челси» Джона Терри.

Напомним, «Барселона» зимой прекратит аренду креатуры Кумана.

Павел Харченко
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Теги

Рональд Куман Барселона (футбол) Рейнджерс

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