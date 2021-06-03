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Стало известно, где сборная Украины проведет матч против Франции

«Сине-желтые» попытаются повторить успех весеннего поединка с «Ле бле»
Футбол Сборная Украины
17:49
Стало известно, где сборная Украины проведет матч против Франции
Фото - Getty Images

Исполком УАФ утвердил место проведения матча отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Поединок группы D квалификационного турнира состоится 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Напомним, первый матч между соперниками завершился со счетом 1:1.

А сегодня, 3 июня, «сине-желтые» проведут вторую товарищескую встречу в рамках подготовки к Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко выступит Северная Ирландия.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Ирландия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Франции (футбол) НСК Олимпийский

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