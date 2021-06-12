Стало известно, где «Шахтер» проведет летний сбор

В распоряжении Де Дзерби будут отсутствовать игроки национальных команд

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» 22 июня отправится на предсезонный сбор. Он состоится в Австрии.

«Горняки» выйдут из отпуска 14 июня. Подопечные Роберто Де Дзерби, за исключением сборников, пройдут медицинское обследование и начнут тренировочный процесс в Киеве.

В Австрии «оранжево-черные» будут работать до 10 июля. Команда остановится в Хольвегене, неподалеку от города Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, входящего в федеральную землю Зальцбург.

Запланированы четыре контрольных матча. О датах спаррингов и именах соперников будет объявлено позже.

Ранее Де Дзерби признался, что не знает, чем будет заниматься после «Шахтера».