Де Дзерби: «Не знаю, чем буду заниматься после «Шахтера»
Стало известно, где «Шахтер» проведет летний сбор
В распоряжении Де Дзерби будут отсутствовать игроки национальных команд
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» 22 июня отправится на предсезонный сбор. Он состоится в Австрии.
«Горняки» выйдут из отпуска 14 июня. Подопечные Роберто Де Дзерби, за исключением сборников, пройдут медицинское обследование и начнут тренировочный процесс в Киеве.
В Австрии «оранжево-черные» будут работать до 10 июля. Команда остановится в Хольвегене, неподалеку от города Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, входящего в федеральную землю Зальцбург.
Запланированы четыре контрольных матча. О датах спаррингов и именах соперников будет объявлено позже.
Ранее Де Дзерби признался, что не знает, чем будет заниматься после «Шахтера».
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