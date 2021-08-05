«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
Стало известно, где «Шахтер» сыграет следующий домашний матч ЛЧ, если пройдет «Генк»
«Горняки» не смогут провести матч в Киеве
5 августа 13:04
фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» одержал победу в квалификационном матче ЛЧ против «Генка» (1:2). Если горняки справятся с бельгийцами и во втором матче, то они попадут в плей-офф, где сразятся за выход на групповую стадию турнира.
Вот только дончане не смогут принять потенциального соперника (которым может оказаться «Монако» или «Спарта») на НСК «Олимпийский» из-за праздничного концерта к 30-летию Дня независимости.
Как стало известно журналисту Игорю Цыганику, в случае прохода дальше «горняки» примут соперника в Харькове на ОСК «Металлист».
Источник сообщает, что руководство донецкого клуба уже обратилось с соответствующей просьбой.
Напомним, Роберто Де Дзерби нашел замену для травмированного Соломона.
Комментарии 0