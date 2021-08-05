Стало известно, где «Шахтер» сыграет следующий домашний матч ЛЧ, если пройдет «Генк»

«Горняки» не смогут провести матч в Киеве

фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» одержал победу в квалификационном матче ЛЧ против «Генка» (1:2). Если горняки справятся с бельгийцами и во втором матче, то они попадут в плей-офф, где сразятся за выход на групповую стадию турнира.

Вот только дончане не смогут принять потенциального соперника (которым может оказаться «Монако» или «Спарта») на НСК «Олимпийский» из-за праздничного концерта к 30-летию Дня независимости.

Как стало известно журналисту Игорю Цыганику, в случае прохода дальше «горняки» примут соперника в Харькове на ОСК «Металлист».

Источник сообщает, что руководство донецкого клуба уже обратилось с соответствующей просьбой.

Напомним, Роберто Де Дзерби нашел замену для травмированного Соломона.