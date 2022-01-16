Стало известно, где состоится матч Шотландия – Украина

Команды сыграют между собой сразу трижды за 2022 год

Фото - The Stadium Guide

Сборная Украины сыграет против Шотландии на выезде в рамках Лиги наций. Встреча состоится 7 июня.

Матч пройдет на «Хэмпден Парк». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву, сообщает пресс-служба местной футбольной ассоциации.

Напомним, на том же стадионе против той же команды состоится матч «сине-желтых» в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Игра начнется 24 марта в 21:45.

Ранее сообщалось, что украинские фанаты смогут поддержать сборную в Шотландии.