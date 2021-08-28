«Динамо» подпишет контракт с Витиньо. Бразилец уже находится в Киеве
Стало известно, где будут проводить свои домашние матчи в Лиге чемпионов «Динамо» и «Шахтер»
Первыми в родных стенах на поле выйдут киевляне
12:59
«Динамо» / Фото - footboomСвои домашние матчи в группах Е и D Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Динамо» и «Шахтер» будут играть в Киеве на НСК Олимпийский. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Напомним, что первый домашнюю встречу «Динамо» проведет 14 сентября против португальской «Бенфики» Романа Яремчука, а вице-чемпион Украины 28 сентября примет миланский «Интер» (стартовый поединок в группе будет выездным против «Шерифа» 15 сентября)
Календарь матчей «Динамо» и «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.
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