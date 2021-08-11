Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Стало известно имя главного претендента на должность в УАФ, которую покинул Маркевич
Окончательное решение будет принято на заседании Исполкома УАФ
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Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Должность главы комитета сборных команд УАФ остается вакантной. Ранее ее покинул Мирон Маркевич.
Главным претендентом на пост является нынешний первый вице-президент организации Алексей Михайличенко. В состав Комитета войдут главные тренеры национальной и женской сборных.
Решение должно было быть принято на заседании Исполкома УАФ 12 августа. Однако сообщалось, что оно было перенесено на 17-е число.
Ранее сообщалось, что Александр Петраков согласился возглавить сборную Украины, если Сергею Реброву не удастся расторгнуть контракт с «Аль-Айном».
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