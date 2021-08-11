Стало известно имя главного претендента на должность в УАФ, которую покинул Маркевич

Окончательное решение будет принято на заседании Исполкома УАФ

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Должность главы комитета сборных команд УАФ остается вакантной. Ранее ее покинул Мирон Маркевич.

Главным претендентом на пост является нынешний первый вице-президент организации Алексей Михайличенко. В состав Комитета войдут главные тренеры национальной и женской сборных.

Решение должно было быть принято на заседании Исполкома УАФ 12 августа. Однако сообщалось, что оно было перенесено на 17-е число.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков согласился возглавить сборную Украины, если Сергею Реброву не удастся расторгнуть контракт с «Аль-Айном».