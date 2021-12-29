Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»

Хавбек опередил преследователей с серьезным отрывом

Николай Шапаренко / фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко был признан лучшим футболистом киевского клуба в 2021 году по версии болельщиков.

За хавбека проголосовали 35% респондентов. На второй строчке с 20% голосов расположился вратарь Георгий Бущан, а полузащитник Виталий Буяльский замкнул тройку с 15%.

В 2021-м году киевляне стали чемпионами УПЛ и обладателями Кубка Украины.

Микола Шапаренко – найкращий гравець «Динамо» в 2021 році!



За підсумками опитування за найкращого гравця року, в якому взяли участь понад 10 тисяч уболівальників, найкращим із доробком у % став півзахисник Микола Шапаренко. pic.twitter.com/RclQ9CNK0f — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 28, 2021

В текущей кампании Шапаренко провел 21 матч во всех турнирах, где отметился тремя голами и пятью ассистами.

Напомним, Шапаренко посетил ресторан всемирно известного повара.