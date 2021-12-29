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Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»

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Футбол Украинская Премьер-лига
11:44
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Николай Шапаренко / фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко был признан лучшим футболистом киевского клуба в 2021 году по версии болельщиков.

За хавбека проголосовали 35% респондентов. На второй строчке с 20% голосов расположился вратарь Георгий Бущан, а полузащитник Виталий Буяльский замкнул тройку с 15%.

В 2021-м году киевляне стали чемпионами УПЛ и обладателями Кубка Украины.

В текущей кампании Шапаренко провел 21 матч во всех турнирах, где отметился тремя голами и пятью ассистами.

Напомним, Шапаренко посетил ресторан всемирно известного повара.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Николай Шапаренко Георгий Бущан

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