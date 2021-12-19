Дубинчак высказался о готовности вернуться в «Динамо», чтобы заменить Миколенко
Стало известно имя лучшего игрока «Динамо» в декабре
За хавбека проголосовали 33% болельщиков
Николай Шапаренко / фото - ФК Динамо
Хавбека «Динамо» Николая Шапаренко назвали лучшим игроком команды в декабре, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Полузащитник набрал 33% голосов болельщиков, опередив хавбека Виталия Буяльского и вратаря Георгия Бущана.
Шапаренко провел на поле все матчи команды в декабре, отметившись одним ассистом в игре с «Вересом».
Топ-5 лучших игроков «Динамо» месяца по результатам голосования фанатов:
1. Шапаренко – 33%;
2. Буяльский – 23%;
3. Бущан – 18%;
4. Вербич – 14%
5. Миколенко – 12%.
Напомним, «Динамо» может продать форварда в российскую команду.
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