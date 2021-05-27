Стало известно, из-за какого клуба «Минай» может остаться в УПЛ

У одного из представителей элитного дивизиона проблемы с аттестацией на следующий сезон

Фото - ФК Минай

«Минай» по итогам сезона-20/21 занял последнее место в УПЛ и должен покинуть высший дивизион по спортивному принципу. Но у команды появился шанс сохранить прописку.

Дело в том, что проблемы с получением аттестата на следующую кампанию возникли у «Олимпика». В закарпатском клубе активно следят за ситуацией и готовы заменить донетчан в случает отказа в выдаче документа.

Также «Минай» до решения вопроса не спешит назначать нового главного тренера. Но сообщается, что к работе в клубе вернется Михаил Кополовец. Должность пока неизвестна.

Ранее появилась информация, что провалить аттестацию на следующий сезон могут сразу три клуба УПЛ.