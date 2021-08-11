Стало известно, как переход Месси повлияет на будущее Мбаппе в ПСЖ

Трансфер аргентинца может заставить клуб продать француза

Лионель Месси и Килиан Мбаппе / фото - FC Barcelona Noticiias

ПСЖ официально представил Лионеля Месси. Игрок взял 30 номер и будет получать в Париже около 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что такие огромные траты могут вынудить руководство французского гранда продать нападающего Килиана Мбаппе, чтобы выручить деньги на покрытие расходов (парижанам нужно около 180 миллионов евро, но они пока что успели заработать только 8). За игроком ведет охоту мадридский «Реал», а сам футболист отказался продлевать контракт с клубом, который истекает следующим летом.

На пресс-конференции, приуроченной трансферу легендарного аргентинца, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи рассказал, как приход Месси повлияет на будущее молодой звезды:

«Мбаппе - игрок ПСЖ, мы знаем его будущее. Он хотел конкурентоспособную команду, и я думаю, что у нас самая конкурентоспособная команда в мире. Так что теперь ему нет оправдания. Он не может делать ничего другого, кроме как остаться».

Парижане провели воистину грандиозную трансферную кампанию. Помимо Месси французский гранд подписал Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Жоржиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими.



Ранее президент ПСЖ также заявил, что покупка 33-летнего нападающего никак не повлияет на ситуацию клуба с финансовым фейр-плеем, и что клуб может себе позволить такие трансферы, не продавая при этом игроков.

Напомним, Месси назвал причину, по которой перешел в ПСЖ.