Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»
Стало известно, какое наказание получило «Динамо» за драку болельщиков во время матча с «Александрией»
Ультрас киевлян набросились на фанатов из соседнего сектора
Фото: УАФ
КДК УАФ вынес решение касательно поведения фанатов «Динамо» во время матча 8-го тура УПЛ против «Александрии» (1:0). Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
«Динамо» оштрафовано на 500 тысяч гривен, кроме того на два следующих домашних матчах сектора 41 и 43 будут закрыты.
Кроме того, «Динамо» наказано одной домашней встречей без зрителей условно.
Напомним, в матче с «Александрией» произошла драка между ультрас и фанатами «Динамо» из соседнего сектора.
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