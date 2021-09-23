Стало известно, какое наказание получило «Динамо» за драку болельщиков во время матча с «Александрией»

Ультрас киевлян набросились на фанатов из соседнего сектора

Фото: УАФ

КДК УАФ вынес решение касательно поведения фанатов «Динамо» во время матча 8-го тура УПЛ против «Александрии» (1:0). Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

«Динамо» оштрафовано на 500 тысяч гривен, кроме того на два следующих домашних матчах сектора 41 и 43 будут закрыты.

Кроме того, «Динамо» наказано одной домашней встречей без зрителей условно.

Напомним, в матче с «Александрией» произошла драка между ультрас и фанатами «Динамо» из соседнего сектора.