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Стало известно, какое наказание получило «Динамо» за драку болельщиков во время матча с «Александрией»

Ультрас киевлян набросились на фанатов из соседнего сектора
Футбол Украинская Премьер-лига
15:38
Стало известно, какое наказание получило «Динамо» за драку болельщиков во время матча с «Александрией»
Фото: УАФ

КДК УАФ вынес решение касательно поведения фанатов «Динамо» во время матча 8-го тура УПЛ против «Александрии» (1:0). Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

«Динамо» оштрафовано на 500 тысяч гривен, кроме того на два следующих домашних матчах сектора 41 и 43 будут закрыты.

Кроме того, «Динамо» наказано одной домашней встречей без зрителей условно.

Напомним, в матче с «Александрией» произошла драка между ультрас и фанатами «Динамо» из соседнего сектора.

Петр Приходько
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