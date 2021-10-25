Первая лига. «Металлист», «Олимпик» и «Краматорск» добыли важные победы
Стало известно, какую должность получил Папа Гуйе в «Металлисте»
Ранее сенегалец официально объявил о завершении карьеры футболиста
11:36
Ярославский и Гуйе / Фото - ФК Металлист
Бывший защитник «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе назначен на должность спортивного директора харьковского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».
Данное событие прокомментировал президент «Металлиста» Александр Ярославский.
Давайте поблагодарим Папа Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивную направляющую нашего любимого футбольного клуба «Металлист». Папа Гуйе – новый спортивный директор «Металлиста».
Также Гуйе поблагодарил руководство «Металлиста» и болельщиков клуба.
Большое спасибо президенту Александру Ярославскому, вице-президенту Евгению Красникову, всем тренерам и болельщикам, с которыми мы делили радость побед и разочарования от поражений. Вы всегда будете неотъемлемой частью моей жизни!
Ранее сенегалец официально объявил о завершении карьеры футболиста.
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