Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»
Стало известно, когда «Динамо» и «Шахтер» сыграют в четвертьфинале Кубка Украины
Опубликован календарь соревнований
Фото - ФК Динамо Киев
Определились даты матчей четвертьфинала Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Наибольшее количество игр пройдет 2 марта – две. Еще по одной – 1-го и 3-го числа.
Кубок Украины, четвертьфинал
1 марта, вторник
«Металлист» – «Заря», 19:30
2 марта, среда
«Александрия» – «Динамо», 17:00
«Львов» – «Шахтер», 19:30
3 марта, четверг
«Днепр-1» – «Ворскла», 19:30
Напомним, последним участником четвертьфинала стал «Днепр-1», обыгравший ЛНЗ в перенесенном матче.