Стало известно, когда Эриксен сможет возобновить карьеру
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен продолжает процесс восстановления после сердечного приступа, полученного во время матча за свою сборную на Евро-2020.
Сейчас хавбек находится на своей родине, в Дании, где проходит курс реабилитации.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок хочет вернуться на футбольное поле. Но все идет к тому, что сделать он это сможет лишь в следующем сезоне.
К тому же, датчанин вряд ли останется в Серии А. Игроку установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, но правила итальянского чемпионата запрещают футболистам заявляться на матчи, имея такие устройства.
В СМИ есть информация, что принять у себя бывшего игрока готов амстердамский «Аякс», где хавбек и начинал свою профессиональную карьеру.
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