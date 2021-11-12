Стало известно, когда Эриксен сможет возобновить карьеру

Полузащитник пострадал от сердечного приступа во время матча Евро-2020

Кристиан Эриксен / фото - Eurosport

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен продолжает процесс восстановления после сердечного приступа, полученного во время матча за свою сборную на Евро-2020.

Сейчас хавбек находится на своей родине, в Дании, где проходит курс реабилитации.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок хочет вернуться на футбольное поле. Но все идет к тому, что сделать он это сможет лишь в следующем сезоне.

К тому же, датчанин вряд ли останется в Серии А. Игроку установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, но правила итальянского чемпионата запрещают футболистам заявляться на матчи, имея такие устройства.

В СМИ есть информация, что принять у себя бывшего игрока готов амстердамский «Аякс», где хавбек и начинал свою профессиональную карьеру.