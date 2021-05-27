Стало известно, когда игроки «Шахтера» начнут работу под руководством Де Дзерби

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Руководитель службы управления «Шахтера» Евгений Чупрун рассказал в эфире Shakhtar News о знакомстве нового наставника «горняков» Роберто Де Дзерби с инфраструктурой клуба и стадионом. Также была названа дата возвращения команды из отпуска.

Также побывали на НСК «Олимпийский», посмотрели, как ведутся подготовительные работы по реконструкции газона. Думаю, тренера и его помощников в первую очередь впечатлил масштаб арены.

Когда приходит новый тренерский штаб, всегда есть определенные нюансы, которые нужно обсудить. В основном они касаются деятельности команды, особенностей организации тренировок, видеоанализа, инфраструктуры для фитнеса и так далее. Также был контакт с помощниками, обсуждались детали, которые позволят максимально эффективно вступить в тренировочный процесс, когда команда выйдет из отпуска.

Команда собирается 14 июня и первый этап подготовки проведет в Святошино. О зарубежных сборах и сроках проведения решение примет главный тренер в ближайшее время.