Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»

Все-таки останется?

Лионель Месси / фото - beIN SPORTS

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом, сообщает The Sun.

Текущий договор «блаугранас» с игроком истекает уже через две недели. Как сообщает источник, официальная пролонгация соглашения состоится 24 июня – в день рождение аргентинца. Лучший способ отпраздновать 34-летие – продлить контракт с клубом своей жизни.

Детали сделки пока неизвестны, но ранее СМИ сообщали, что по новому контракту капитан получит 250 миллионов евро за 4 года.

Напомним, Месси прокомментировал первую победу на Копа Америка.