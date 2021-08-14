Стало известно, когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ

Аргентинец не тренировался целый месяц

фото - PSG

Новоиспеченный игрок ПСЖ Лионель Месси сможет дебютировать в составе французского гранда не раньше конца августа, сообщает Le Parisien.

Форвард после окончания Копа Америка целый месяц провел без тренировок, так как находился без клуба после окончания контракта с «Барселоной».

Таким образом, легендарному аргентинцу еще предстоит набрать оптимальные кондиции и дебютировать за парижский клуб он сможет не раньше 29 августа, когда состоится матч 4 тура Лиги 1 с «Реймсом».

Месси не поможет ПСЖ в предстоящем матче со «Страсбуром», который пройдет уже сегодня, 14 августа. Также под вопросом участие Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, ранее Месси рассказал о своей позиции в тактических схемах ПСЖ.