Стало известно, когда Мораес вернется в Украину

Бразильского украинца нет в заявке «Шахтера» на сезон

Жуниор Мораес / фото - FootBoom

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес в историях своей Instagram-страницы сообщил, когда он вернется в Украину:

«Есть ли уже дата моего возвращения в Украину? Приблизительно через 40 дней».

Форвард сейчас находится в Бразилии, где проходит реабилитацию после тяжелой травмы колена – разрыва крестообразных связок.

Натурализованный бразилец не попал в заявку донецкого «Шахтера» на сезон 21/22. Его контракт истекает летом следующего года.

Напомним, польский клуб хочет арендовать главного таланта «горняков».