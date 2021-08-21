Польский клуб хочет арендовать главного таланта «Шахтера»
Стало известно, когда Мораес вернется в Украину
Бразильского украинца нет в заявке «Шахтера» на сезон
Жуниор Мораес / фото - FootBoom
Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес в историях своей Instagram-страницы сообщил, когда он вернется в Украину:
«Есть ли уже дата моего возвращения в Украину? Приблизительно через 40 дней».
Форвард сейчас находится в Бразилии, где проходит реабилитацию после тяжелой травмы колена – разрыва крестообразных связок.
Натурализованный бразилец не попал в заявку донецкого «Шахтера» на сезон 21/22. Его контракт истекает летом следующего года.
Напомним, польский клуб хочет арендовать главного таланта «горняков».