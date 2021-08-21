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Стало известно, когда Мораес вернется в Украину

Бразильского украинца нет в заявке «Шахтера» на сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
11:48
Стало известно, когда Мораес вернется в Украину
Жуниор Мораес / фото - FootBoom

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес в историях своей Instagram-страницы сообщил, когда он вернется в Украину:

«Есть ли уже дата моего возвращения в Украину? Приблизительно через 40 дней».

Форвард сейчас находится в Бразилии, где проходит реабилитацию после тяжелой травмы колена – разрыва крестообразных связок.

Натурализованный бразилец не попал в заявку донецкого «Шахтера» на сезон 21/22. Его контракт истекает летом следующего года.

Напомним, польский клуб хочет арендовать главного таланта «горняков».

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Жуниор Мораес

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