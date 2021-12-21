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Стало известно, когда Неймар вернется после травмы

Форварду ПСЖ для восстановления нужен еще как минимум месяц
Футбол Лига 1 (Франция)
21 декабря 19:42
Стало известно, когда Неймар вернется после травмы
Неймар / Фото: Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар еще не восстановился после травмы, сообщает пресс-служба парижского клуба.

По информации клубного сайта, бразильский форвард будет восстанавливаться еще около 4-5 недель. Напомним, Неймар получил травму в ноябре в матче с «Сент-Этьеном» (3:1).

В нынешнем сезоне Лиги 1 в 10-ти матчах Неймар забил 3 мяча.

Видео жуткой травмы Неймара.

Петр Приходько
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