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Стало известно, когда Неймар вернется после травмы
Форварду ПСЖ для восстановления нужен еще как минимум месяц
21 декабря 19:42
Неймар / Фото: Getty Images
Нападающий ПСЖ Неймар еще не восстановился после травмы, сообщает пресс-служба парижского клуба.
По информации клубного сайта, бразильский форвард будет восстанавливаться еще около 4-5 недель. Напомним, Неймар получил травму в ноябре в матче с «Сент-Этьеном» (3:1).
В нынешнем сезоне Лиги 1 в 10-ти матчах Неймар забил 3 мяча.
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