Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ

Петраков уже даже определился с помощниками

Александр Петраков / фото - Сегодня

Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

УАФ подпишет контракты с ним и с его помощниками 23 августа. К этому времени Петраков уже определится со своим тренерским штабом.

Ранее он заявлял, что хочет работать в сборной с Александром Шовковским, Андреем Анненковым, Вячеславом Кернозенко, Иваном Баштовым. Также, имя еще одного специалиста станет известно немного позже.

Петраков уже пообещал, что сделает все возможное, чтобы вывести сборную Украины на мундиаль в Катаре.

Впереди у команды отборочные матчи ЧМ-2022 с Казахстаном (1 авг.) и Францией (4. Авг), и контрольный матч с Чехией (8 авг.).

Напомним, ранее Евгений Левченко снова высказался с критикой УАФ.