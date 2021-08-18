Левченко снова высказался с критикой УАФ
Стало известно, когда новый тренерский штаб подпишет контракты с УАФ
Петраков уже даже определился с помощниками
13:25
Александр Петраков / фото - Сегодня
Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.
УАФ подпишет контракты с ним и с его помощниками 23 августа. К этому времени Петраков уже определится со своим тренерским штабом.
Ранее он заявлял, что хочет работать в сборной с Александром Шовковским, Андреем Анненковым, Вячеславом Кернозенко, Иваном Баштовым. Также, имя еще одного специалиста станет известно немного позже.
Петраков уже пообещал, что сделает все возможное, чтобы вывести сборную Украины на мундиаль в Катаре.
Впереди у команды отборочные матчи ЧМ-2022 с Казахстаном (1 авг.) и Францией (4. Авг), и контрольный матч с Чехией (8 авг.).
Напомним, ранее Евгений Левченко снова высказался с критикой УАФ.
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