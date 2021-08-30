Забил не за ту львовскую команду. Защитник «Львова» автоголом принес победу «Руху»
Стало известно, когда определится будущее тренерского штаба «Львова»
Клуб недавно покинул главный тренер
фото - УПЛ
И.о. главного тренере «Львова» Тарас Чопик прокомментировал поражение от «Руха» (0:1) и рассказал о будущем тренерского штаба команды:
«Есть люди, которые отвечали за ближнюю штангу в моменте с пропущенным голом. Там не должен был вообще мяч пролетать.
Можно считать, что несчастный случай.
Пока окончательной информации о будущем нашего штаба нет. Это вопрос больше к руководству.
Где-то день или два, может три, и вы будете владеть информацией лучше меня».
После шести туров «Львов» находится на дне турнирной таблицы, имея в своем активе лишь два очка.
Главным претендентом на должность нового тренера львовской команды называют Игоря Климовского.
Напомним, «Колос» также лишился главного тренера после 0:7 от «Динамо».
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