Стало известно, когда определится будущее тренерского штаба «Львова»

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И.о. главного тренере «Львова» Тарас Чопик прокомментировал поражение от «Руха» (0:1) и рассказал о будущем тренерского штаба команды:

Можно считать, что несчастный случай.

Пока окончательной информации о будущем нашего штаба нет. Это вопрос больше к руководству.

Где-то день или два, может три, и вы будете владеть информацией лучше меня».