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Стало известно, когда определится судьба арендованных «Черноморцем» игроков «Динамо»

Григорчуку интересны некоторые футболисты киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
18:35
Стало известно, когда определится судьба арендованных «Черноморцем» игроков «Динамо»
Фото - ФК Черноморец

После прихода в «Черноморец» нового руководства, судьба арендованных у «Динамо» игроков остается неизвестной. Сообщается, что некоторые из них могут остаться в команде.

Новому главному тренеру «моряков» Роману Григорчуку интересны несколько исполнителей. Судьба футболистов решится в период с 10 по 13 января, когда президент киевлян Григорий Суркис и наставник Мирча Луческу вернутся из отпуска.

Также возможен вариант вхождения прошлого тренера «Черноморца» Юрия Мороза в новый штаб. Такое решение может быть принято, если в Одессе останутся несколько игроков «Динамо», а сам специалист не найдет новое место работы.

Ранее сообщалось, что целый ряд футболистов киевлян могут отправиться в аренду бухарестскому «Динамо».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Черноморец Юрий Мороз Роман Григорчук Динамо Киев Георгий Цитаишвили Владислав Ванат

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