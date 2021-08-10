Стало известно, когда пройдет пресс-конференция Месси в ПСЖ

Вскоре мы увидим форварда в футболке парижан

Лионель Месси / фото - Goal

Легендарный форвард Лионель Месси уже прибыл в Париж, чтобы стать игроком местного ПСЖ. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, аргентинец уже успел успешно пройти медицинское обследование.

Пресс-конференцию, где игрок появится перед публикой, назначили на завтра, на 12:00.

Нападающий сейчас завершает изучение всех бумаг по контракту и вскоре подпишет соглашение с новым клубом.

Как сообщает источник, Месси подпишет контракт по схеме 2+1 и будет получать в Париже около 35 миллионов евро в год – столько же получает главная звезда команды Неймар.

Прибытия легендарного аргентинца в Париж ждали тысячи болельщиков, а сам игрок передвигался по городу в сопровождении огромного кортежа.